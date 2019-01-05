İspanyol rakibine karşı çok fazla direniş gösteremeyen Darüşşafaka karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-16, devreyi de 54-27 geride tamamladı.
Üçüncü çeyrekte Barcelona'nın sadece 1 sayı (19-18) gerisinde kalan Darüşşafaka, son periyoda 73-45'lik skorla girdi.
Temposuyla farklı artıran Barcelona Lassa karşılaşmayı 97-65 kazandı.
Darüşşafaka'da Toney Douglas 23 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Barcelona Lassa'da ise Thomas Heurtel 18 sayı ile takımının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.
Bu sonuçla THY Avrupa Ligi'nde Darüşşafaka Tekfen 14. yenilgisini alarak son sırada kaldı. Barcelona Lassa da galibiyet sayısını 9'a çıkararak, altıncılıktaki yerini korudu.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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