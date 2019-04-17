Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Barcelona Manchester United'i ağırladı. Kırmızı-Şeytanlar maça etkili başlarken henüz ilk dakikada Rashford kaleciyle karşı karşıya kalıp vurdu ancak üst direğe takıldı. Sonrasında Messi önderliğinde oyunun hakimiyetini eline alan Barcelona, Arjantinli yıldızın 16. dakikada attığı enfes golle öne geçti: 1-0.

Hız kesmeyen Tangocu 4 dakika sonra kaleci De Gea'nın da hatasında farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı bu skorla biterken 61. dakikada Barça'da sahneye çıkan coutinho mükemmel bir vuruşla durumu 3-0 yaptı. Kalan sürede Katalan ekibi skoru koruyarak yarı final vizesini aldı.

Barcelona yarı finalde Liverpool - Porto eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.