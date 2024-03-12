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Barcelona Şampiyonlar Ligi’nde Porto, Shakhtar Donetsk, Royal Antwerp gibi takımların bulunduğu H Grubunu 12 puanla lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi. Xavi'nin öğrencileri bu sezon Devler Ligin’de oynadığı toplam 7 karşılaşmada 4 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Napoli ise Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Real Madrid’in hemen ardından ikinci oldu. İtalyan ekibi Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon oynadığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.