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Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için Barcelona Sportif Direktörü Deco geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmişti. Görüşmeler sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Barcelona merkezli 'Sport' gazetesi İspanyol kulübünün Arda Güler için yaptığı teklifi ortaya çıkardı. İşte Barça'nın Arda Güler'e ve Fenerbahçe'ye teklifi...

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  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Avrupa devlerini peşine takan Fenerbahçe'nni genç yıldızı Arda Güler için ilk resmi adım İspanyol ekibi Barcelona'dan geldi. 
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Katalan devinin sportif direktörü Deco, 18 yaşındaki milli futbolcuyu transfer etmek için İstanbul'a gelirken, Barcelona merkezli 'Sport' gazetesi de İspanyol devinin Arda Güler'e ve Fenerbahçe'ye sunduğu teklifi ortaya çıkardı.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Barcelona merkezli gazete Sport'un haberine göre; Barcelona, Arda Güler için Fenerbahçe'ye 23 milyon euro ödeyecek; buna 10 milyon euro'ya varan bir dizi komisyon da eklenecek.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    1 MİLYAR EURO SERBES KALMA MADDESİ

    Barça, Arda Güler ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak ve serbest kalma maddesini 1 milyar euro yapacak.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Arda Güler, 17.5 milyon euro serbest kalma maddesi olmasına karşın kulübü Fenerbahçe'ye çok daha fazla ücret ödenmesini şart koştuğu için bonservisine 23 milyon euro ödenecek.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    BARCELONA BAŞKANI DOĞRULADI

    Barcelona Başkanı Laporta da yaptığı açıklamada Arda Güler transfer etmek için görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    "FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

    Joan Laporta, Barcelona Taraftar Kulüpleri toplantısının ardından Mundo Deportivo'ya açıklamalarda bulundu.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Arda Güler transferine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Laporta, Fenerbahçe'yle görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Laporta açıklamasında, "Çok genç bir oyuncu. Oyuncu izleme departmanımız onu uzun süredir takip ediyor. Avrupa'daki tüm önemli kulüplerin onu istediği doğru ve biz de Fenerbahçe ile görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    1 YIL DAHA KALACAK

    Hem Fenerbahçe hem Barcelona, Arda'nın 1 yıl daha sarı lacivertli ekipte kalması konusunda mutabık kaldı. Arda da daha düzenli futbol oynamak için Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    SPORT GAZETESİNDE 2. KEZ MANŞET OLDU

    Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler, İspanya'nın sport gazetesinde ikinci kez manşet oldu. 18 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde AS gazetesinde de manşet olmuştu.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    ROBERTO CARLOS DA REAL MADRID İÇİN DEVREDE

    Fenerbahçe ile Katalan devi arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerken Arda Güler yarışına Real Madrid de dahil oldu. 
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Real Madrid, Arda'nın transferinde yol alabilmek için kulüp efsaneleri Emilio Butragueno ve Roberto Carlos'u İstanbul'a göndermeyi planlıyor.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Real Madrid'in de bu transfer için oldukça istekli olduğu ve oyuncuyu bir süredir takip ettiği belirtilirken, Arda Güler'i transfer edip bir süreliğine kiralayarak A takımına adapte etmeyi planladığı belirtildi. 
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Madrid devinin bu transferi bir an önce bitirmek ve ezeli rakibine çalım atmak istediğinin, kısa süre içerisinde resmi temasları yapacağının altı çizildi. 
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

    Fenerbahçe forması ile 51 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 9 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!
  • Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!

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