Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Barcelona - Olympiakos: 6-1 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Barcelona - Olympiakos: 6-1 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Olympiakos'u konuk eden Barcelona, rakibini 6-1'lik skorla adeta ezdi geçti. İspanyol devinde 3 gol atarak hat-trick yapan Fermin Lopez maça damgasını vururken, diğer goller Rashford (2) ve Lamine Yamal'dan (pen.) geldi. Barça bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Yunan ekibi 1 puanda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2025 - 22:16 Güncelleme: 21.10.2025 - 22:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barça, Olympiakos'a gol yağdırdı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Barcelona, evinde Olympiakos'u ağırladı. İspanyol devi, 57. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibini 6-1'lik skorla geçti.

        FERMIN LOPEZ'DEN HAT-TRICK!

        Barça'ya üç puanı getiren golleri 7, 38 ve 76. dakikada Fermin Lopez, 74 ve 79'da Marcus Rashford ile 68'de penaltıdan Lamine Yamal kaydetti.

        Fermin Lopez, attığı 3 golle maça damgasını vurdu.
        Fermin Lopez, attığı 3 golle maça damgasını vurdu.

        Yunan ekibinin tek golü 53. dakikada Ayoub El Kaabi'nin penaltısıyla geldi.

        Olympiakos'ta Santiago Hezze, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıp takımını 10 kişi bıraktı.

        Barcelona bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Olympiakos ise 1 puanda kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        "Putin-Trump görüşmesi için bir plan yok"
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Emlak vergisine rayiç bedel üst sınırı geliyor
        Donald Trump: Henüz değil
        Donald Trump: Henüz değil
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu Ziraat Bankkart!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki ateşkes muhafaza edilmeli
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Aksaray’da akıl almaz hırsızlık girişimi
        Minguzzi davasında karar!
        Minguzzi davasında karar!
        Serbest düşüş
        Serbest düşüş
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        21 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        İşte özel sağlık sigortasında yeni dönemin detayları
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Okan Buruk'a kur güncellemesi!
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Yeni trafik kanunu: Ceza değil, toplumsal dönüşüm reformu
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Öğrencinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Galatasaray'ın konuğu Bodo/Glimt!
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Türk dünyasının kalbi 2026'da Ankara'da atacak
        Huzuru da çaldılar
        Huzuru da çaldılar
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        Lisans eğitimi 3 yıla iniyor
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        “Cezaevindeyken ihale talimatı verdi” iddiası
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...
        İstanbul'dan kulaç atmaya başladı! Türkiye'den İsveç'e...