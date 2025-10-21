Barcelona - Olympiakos: 6-1 (MAÇ SONUCU)
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Olympiakos'u konuk eden Barcelona, rakibini 6-1'lik skorla adeta ezdi geçti. İspanyol devinde 3 gol atarak hat-trick yapan Fermin Lopez maça damgasını vururken, diğer goller Rashford (2) ve Lamine Yamal'dan (pen.) geldi. Barça bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Yunan ekibi 1 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Barcelona, evinde Olympiakos'u ağırladı. İspanyol devi, 57. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibini 6-1'lik skorla geçti.
FERMIN LOPEZ'DEN HAT-TRICK!
Barça'ya üç puanı getiren golleri 7, 38 ve 76. dakikada Fermin Lopez, 74 ve 79'da Marcus Rashford ile 68'de penaltıdan Lamine Yamal kaydetti.
Yunan ekibinin tek golü 53. dakikada Ayoub El Kaabi'nin penaltısıyla geldi.
Olympiakos'ta Santiago Hezze, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atılıp takımını 10 kişi bıraktı.
Barcelona bu sonuçla puanını 6'ya çıkarırken, Olympiakos ise 1 puanda kaldı.