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Barcelona Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya'da Kral Kupası'nda yarı final rövanşı heyecanı yaşanıyor. Kupayı en çok kazanan iki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona, finale yükselmek adına yarı final maçında bu akşam kozlarını paylaşıyor. İşte, dünyada da merakla beklenen Barcelona Real Madrid maçının ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağına dair tüm bilgiler...

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  • Barcelona Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Real Madrid Barcelona maçı için nefesler tutulmuş durumda. İspanya ve Avrupa futbolunda günün maçı olarak gösterilen dev derbinin ilk maçını Barcelona, deplasmanda 1-0 kazanmıştı. İşte, Barcelona Real Madrid maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11'lerine ilişkin ayrıntılar...
  • Barcelona Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

    Barcelona Real Madrid maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak.
  • Barcelona Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    BARCELONA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN?

    Barcelona Real Madrid maçı Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.
  • Barcelona Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    MUHTEMEL 11'LER

    Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Christensen, Balde; Pedri, Busquets, F de Jong; Dembele, F Torres, Fati
  • Barcelona Real Madrid maçı ne zaman ve saat kaçta? Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kross, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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