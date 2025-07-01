Barcelona son 100 yılın en sıcak haziran ayını yaşadı

Batı Avrupa ülkelerinin aşırı sıcak havaların etkisi altına girmesiyle İspanya'da ve Portekiz'de 46 derece ile sıcaklık rekorları kırılırken İtalya ve Fransa'da orman yangınlarına karşı kırmızı alarm, Belçika'da ise solunum ve kalp hastalıkları taşıyan kişiler için turuncu alarm verildi.