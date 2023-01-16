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Barinov'un menajeri açıkladı: Şenol Güneş çok istiyor

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dmitri Barinov için menajerinden flaş bir açıklama geldi. Barinov'un menajeri Pavel Banatin Şenol Güneş'in Barinov'u çok istediğini belirtti

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  • Barinov'un menajeri açıkladı: Şenol Güneş çok istiyor

    Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş için sürpriz bir isim gündeme gelmişti.
  • Barinov'un menajeri açıkladı: Şenol Güneş çok istiyor

    Siyah-beyazlılar, Lokomotiv Moskova'nın Rus orta saha oyuncusu Dmitri Barinov'la görüşmelere başladığı belirtilmişti.
  • Barinov'un menajeri açıkladı: Şenol Güneş çok istiyor

    Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Dmitri Barinov için menajeri Pavel Banatin konuştu.
  • Barinov'un menajeri açıkladı: Şenol Güneş çok istiyor

    ''ŞENOL GÜNEŞ TRANSFER İÇİN ISRAR EDİYOR''

    Beşiktaş'ın bu transfer için hem kiralık hem de bonservisli opsiyonları düşündüğünü söyleyen Banatin, "Ama şahsen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in bu transfer için ısrar ettiğini söylemeliyim. Diğer tüm soruları Lokomoviv Moskova'ya sormalısınız" dedi.
  • Barinov'un menajeri açıkladı: Şenol Güneş çok istiyor

    Lokomotiv Moskova'nın Rus orta saha oyuncusunun satılması konusunda şüpheleri olduğunu kaydeden Banatin, "Beşiktaş, Lokomotiv Moskova'ya kağıt gönderdi ancak aldığımız bilgilere göre Lokomotiv Moskova'nın bu transfer için şüpheleri var. Barinov, takımın kaptanı ve kilit oyuncularından biri olduğu için oyuncuyu satmak konusunda istekli değiller" ifadelerini kullandı.
  • Barinov'un menajeri açıkladı: Şenol Güneş çok istiyor

    Asıl mevkisi defansif orta saha olan Barinov, stoperde de görev yapabiliyor. 
  • Barinov'un menajeri açıkladı: Şenol Güneş çok istiyor

    Bu sezon 20 resmi maçta forma giyen Barinov, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

    Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncunun Lokomotiv Moskova ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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