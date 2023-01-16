''ŞENOL GÜNEŞ TRANSFER İÇİN ISRAR EDİYOR''

Beşiktaş'ın bu transfer için hem kiralık hem de bonservisli opsiyonları düşündüğünü söyleyen Banatin, "Ama şahsen Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş'in bu transfer için ısrar ettiğini söylemeliyim. Diğer tüm soruları Lokomoviv Moskova'ya sormalısınız" dedi.