İlk dakikalarda oynarken duygu yüklü olduğunu vurgulayan Barış, “İlk dakikalarda heyacanlandım, duygu yüklüydüm ama hazırlık maçlarından bu yana Fenerbahçe taraftarının büyük desteği vardı. Taraftarımızın verdiği destekle bana gerekli özgüveni verdi. Onların desteğini boşa çıkarmamak için sahada olduğum her dakika takımın başarısı için çalıştım, bundan sonra da çalışacağım. Bana inanan taraftarı, yönetimi ve teknik ekibin yüzünü kara çıkarmayacağım.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Barış, Bursaspor maçından sonra sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Süper Lig’de Fenerbahçe formasıyla çıktığım ilk maçta duygu ve heyecan yüklüydüm. Sahada olduğum her dakika takımın başarısı için çalıştım, çalışacağım. Başta ailem olmak üzere, bana inanan Fenerbahçe taraftarı, yönetimi ve teknik ekibimize teşekkür ediyorum."

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