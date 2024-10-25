Barış Alper önce kafasında canlandırdı, sonra golünü attı!
UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ağlarına şık bir gol atan Barış Alper Yılmaz ekstra çalışmalarının ödülünü alıyor.
Galatasaray'ın Elfsborg'u 4-3 mağlup ettiği maçta skoru 3-0’a getiren golü atan Barış Alper, ekstra çalışmalarına devam ediyor.
Geçen sezonun yıldızı olan milli futbolcu yaklaşık iki yıldır özel bir ekip ile hazırlıklar yapıyor.
Müsabakalardan önce ‘zihinde canlandırma’ metodunu uygulayan Barış Alper, sahada karşılaşabileceği aksiyonlara hazırlıklı oluyor, bazı pozisyonları maçtan kafasında ‘görmüş’ oluyor.
Elfsborg maçında kaleye bakmadan uzak köşeye yaptığı vuruşla farkı 3’e çıkaran milli futbolcu sahadaki ekstra çalışmalarına da devam ediyor.
Geride kalan iki sezonda Bafetimbi Gomis’le şut ve pozisyon sonlandırma çalışan 24 yaşındaki futbolcu bireysel antrenmanlarına da devam ediyor.
3’lü savunmanın sağ kanat beki olarak da görev yapmaya başlayan Barış Alper Yılmaz’ın oyun menzilini artırmaya yönelik de çalışmalar yapılıyor.