Kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun'un İstanbul’da yönettiği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen suç çetesi ile ilgili yurt dışında önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Barış Boyun’un sağ kollarından biri olan Emircan Yılmaz ve iki adamı Gürcistan’a bağlı Abhazya’da silahlı saldırıya uğradı.

BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ İKİSİ YARALI

Olay 23 Mayıs günü Abhazya’da gerçekleşti. Barış Boyun’un önemli adamı olduğu öğrenilen Emirhan Yılmaz ve iki adamı olan Ahmet Aydın ile Beratcan Gökdemir bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Emirhan Yılmaz hayatını kaybetti. Gökdemir ve Aydın ise yaralandı.

ARANAN FİRARİ İSİMLERDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ay önce ‘Barış Boyun suç örgütü’ne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonlarda birçok örgüt üyesi gözaltına alınmıştı. Ardından peş peşe operasyonlar devam edildi. Abhazya’da öldürülen Emirhan Yılmaz ve olayda yaralanan Ahmet Aydın ile Beratcan Gökdemir, İstanbul’da suç örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapmasında firari şüpheliler olarak arandıkları ortaya çıktı.

TETİKÇİ AZERBAYCANLI

Gürcistan basınında yer alan habere göre saldırıyı Azerbaycan uyruklu Nicat İbrahimoğlu gerçekleştirdi. Şüpheli polis tarafından her yerde aranıyor.

8 CİNAYET DOSYALARI ÇIKMIŞTI

İstanbul polisi tarafından çökertilen suç örgütünün 8 cinayet olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştı. Cinayet dosyaların dışında birçok suç kayıtları bulunan çetenin işlediği ve dosyada yer alan cinayetler şöyle sıralandı.





Gürcistan basınında çıkan haber



-16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi

-08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi

-22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi,

-15 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi

-20 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda Murat Fırat Canlı’nın öldürülmesi

-24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yolda geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran Kursu Hocasının öldürülmesi,

-14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü Cumali Aslan’nın öldürülmesi

-2 Şubat 2023’de Sarıyer Zekeriyaköy’de Ferhat Yeşilkaya’nın öldürülmesi