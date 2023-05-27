Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Barış Boyun’un önemli adamı öldürüldü - En Son Haberler
ABONE OL

Barış Boyun’un önemli adamı öldürüldü

İstanbul’da düzenlenen operasyonla çökertilen ‘Barış Boyun suç örgütü’nün önemli isimlerine Gürcistan’da silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Barış Boyun’un sağ kollarından biri olan Emircan Yılmaz öldürüldü. İki adamı ise yaralandı. Silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi İstanbul’daki ‘Barış Boyun suç örgütü’ kapsamında yapılan soruşturmada aranan firari şüphelilerdi. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi

Barış Boyun’un önemli adamı öldürüldü - En Son Haberler

Kırmızı bültenle aranırken İtalya’da yakalanan Barış Boyun'un İstanbul’da yönettiği ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çökertilen suç çetesi ile ilgili yurt dışında önemli gelişme yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Barış Boyun’un sağ kollarından biri olan Emircan Yılmaz ve iki adamı Gürcistan’a bağlı Abhazya’da silahlı saldırıya uğradı.

BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ İKİSİ YARALI

Olay 23 Mayıs günü Abhazya’da gerçekleşti. Barış Boyun’un önemli adamı olduğu öğrenilen Emirhan Yılmaz ve iki adamı olan Ahmet Aydın ile Beratcan Gökdemir bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Emirhan Yılmaz hayatını kaybetti. Gökdemir ve Aydın ise yaralandı.

ARANAN FİRARİ İSİMLERDİ

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ay önce ‘Barış Boyun suç örgütü’ne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonlarda birçok örgüt üyesi gözaltına alınmıştı. Ardından peş peşe operasyonlar devam edildi. Abhazya’da öldürülen Emirhan Yılmaz ve olayda yaralanan Ahmet Aydın ile Beratcan Gökdemir, İstanbul’da suç örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapmasında firari şüpheliler olarak arandıkları ortaya çıktı.

TETİKÇİ AZERBAYCANLI

Gürcistan basınında yer alan habere göre saldırıyı Azerbaycan uyruklu Nicat İbrahimoğlu gerçekleştirdi. Şüpheli polis tarafından her yerde aranıyor.

8 CİNAYET DOSYALARI ÇIKMIŞTI

İstanbul polisi tarafından çökertilen suç örgütünün 8 cinayet olayını gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştı. Cinayet dosyaların dışında birçok suç kayıtları bulunan çetenin işlediği ve dosyada yer alan cinayetler şöyle sıralandı.


G&uuml;rcistan basınında &ccedil;ıkan haber
Gürcistan basınında çıkan haber


-16 Nisan 2022'de Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi

-08 Eylül 2022'de Şişli'de Sırp çete lideri Jovan Vukotic'in öldürülmesi

-22 Eylül 2022'de Beşiktaş'ta gece kulübü önünde Yasin Keskin'in öldürülmesi,

-15 Ekim 2022’de Bahçelievler’de Halil Güzel’in öldürülmesi

-20 Kasım 2022’de Beyoğlu’nda Murat Fırat Canlı’nın öldürülmesi

-24 Aralık 2022'de Kağıthane'de çıkan çatışmada yolda geçen olayla ilgisi olmayan Ramazan Arslan isimli Kuran Kursu Hocasının öldürülmesi,

-14 Ocak 2023'te Haliç Köprüsü Cumali Aslan’nın öldürülmesi

-2 Şubat 2023’de Sarıyer Zekeriyaköy’de Ferhat Yeşilkaya’nın öldürülmesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kars'ta yaşayan Manisalı minik Gülce'nin ölümü Alaşehir'i yasa boğdu
GÜNDEM Minik Gülce'nin kahreden ölümü
Babasının evinden çıkıp 'Anneme gidiyorum' diyen Zehra Zeynep, Kilis'te ortaya çıktı
GÜNDEM 4 gündür kayıptı! Bulundu
Bursa'da, Boğazköy Barajı'nın yüzeyi siyaha büründü
GÜNDEM Tedirgin eden görüntü
EGM: Kaftancıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır
GÜNDEM Canan Kaftancıoğlu'na suç duyurusu
Hakkari'nin Yüksekova ilçesini saran dağlar toz bulutundan kayboldu
GÜNDEM Toz bulutu dağları perdeledi
Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma - Güncel Haberler
GÜNDEM Büyükçekmece'de silahlar konuştu
Seçim günü seyahat yasak mı? 28 Mayıs 2023 Pazar seçim günü yurt içi ve yurt dışı seyahat yasak mı?
GÜNDEM Seçim günü seyahat yasak mı?
Avcılar'da 14 araca çarpan alkollü sürücü çevredekiler tarafından darrbedildi
GÜNDEM Alkollü sürücüyü çevredekiler darbetti
AK Parti, Atatürk'ün 10. yıl nutku eşliğinde video yayınladı
GÜNDEM AK Parti, Atatürk'ün 10. yıl nutku eşliğinde video ...
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki...
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle bir kazanacağız ki...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.