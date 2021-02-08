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Barış Manço Vapuru'nda '2023'ün provası yapıldı

Barış Manço Vapuru'nda '2023'ün provası yapıldı
'2023'ün provası yapıldı
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HABERTURK.COM

Geleneksel Barış Manço anma etkinliği için Barış Manço Vapuru bu yıl pandemi nedeniyle Barışseverler olmadan kalktı. Ancak Lale Manço Ahıskalı, Doğukan Manço ile Batıkan Manço, yaklaşık 20 yıldır geleneksel hale gelen bu etkinliği bozmamak için Barış Manço Vapuru ile Kanlıca Mezarlığı'ndaki Barış Manço'nun kabristanına gitti. İzin verilen sınırlı sayıda müzisyen de Barış Manço Vapuru ile Kanlıca'ya giderek sanatçının kabrini ziyaret etti.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Ladies & Gentlemen İstanbul Korosu, Doğukan Manço ve Eser Taşkıran'ın yeniden düzenlediği 'Dönence' performansı Barış Manço vapur etkinliğinde gerçekleştirdi. Lale Manço Ahıskalı, Doğukan ve Batıkan Manço'da, günün önemini şu sözlerle dile getirdi; "Barış Manço'nun 80'inci yaşını kutlayacağımız 2023'e yazdığı '2023' eserini senfoni orkestrasıyla sahnede çalma hayalinin ilk provasını da yapmış olduk."

 

 

 

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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