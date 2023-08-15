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        Haberler Gündem Eğitim Barit Nedir, Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Neler? Barit Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Barit nedir, nerelerde kullanılır ve özellikleri neler? Barit Türkiye'de nereden çıkarılır?

        İlk olarak 1845 yılında boya üretiminde kullanılan ancak 1908 yılından sonra sondaj çamurlarında katkı maddesi olarak kullanılmaya başlanan barit, baryum sülfattan oluşan bir mineraldir. Beyaz veya renksiz olan barit, baryum elementinin ana kaynağıdır. İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2023 - 21:34
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        Barit nedir, nerelerde kullanılır?
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        Metalik olmayan elementlerin en ağırı olan barit, yüksek ısı ve basınç altında kimyasal özelliklerini koruması, su ve asitlerde düşük çözünürlüğe sahip olması ve temininin uygun maliyetlerde olması sebebiyle farklı sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Barit nedir? Nerelerde kullanılır? Türkiye’de nereden çıkarılır? Barit madeni kullanım alanları nelerdir? Nerede kullanılır ve barit madeni ne işe yarar? İşte, detaylar.

        Barit Nedir?

        Manyetik özellik taşımayan mineraller arasında yer alan barit, suda erime göstermediği için yaygın olarak kullanılmaktadır. Sülfattan meydana gelen bu değerli mineralin rengi çoğunlukla şeffaftır. Bunun yanı sıra beyaz, gri ve sarı renkleri de bulunmaktadır. Metalik olmaması belirgin özelliğidir. Yüksek sıcaklığa karşı da oldukça dirençli bir yapı gösterir. Işıma yapan bir forma sahip olduğundan ötürü Bologna taşı olarak da isimlendirilmektedir. Adını Yunanca ağır anlamına gelen "barys" kelimesinden alan barit; plastik, kâğıt, petrol gibi pek çok farklı sektörde kullanılmaktadır.

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        Barit Nerelerde Kullanılır?

        Oldukça merak edilen sorulardan birisi de barit mineralinin kullanım alanlarıdır. Kullanımı endüstriler arası çeşitlilik göstermektedir. Özellikle boya için kullanılan pahalı malzemeler yerine tercih edilir. Ayrıca çok temiz bir beyazlık sağladığı için astarlarda da dolgu maddesi olarak tercih edilir. Asitlere karşı gösterdiği direnç sebebiyle bu minerale talep yüksektir. Yoğunluğu, sertliği ve aşınma direnciyle plastik endüstrisinde renkli plastikler oluşturmak için dolgu maddesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kâğıda verilen saf beyaz rengin kaynağı barit mineralinden gelmektedir. Kâğıt yapımında kullanıldığında kâğıdın saf beyaz görünümünü arttır. Su geçirmez özelliği sebebiyle kauçuk ömrünü uzatır ve dayanıklılığını arttırır. İlaç sektöründe de yaygın olarak kullanılmaktadır. Laboratuvarlarda, enerji santrallerinde ve hastanelerde gama ve x ışınlarının emisyonunu engellemede etkilidir. Ayrıca kozmetik sektöründe de oldukça popülerdir.

        Barit Türkiye'de Nereden Çıkarılır?

        Hem dünyada hem de ülkemizde baritin büyük bir kısmı petrol ve doğal gaz sondajlarında kullanılmaktadır. Ülkemizde barit yataklarının bulunduğu yerler; Alanya, Antalya, Kahramanmaraş, Muş, Giresun, İzmit, Çanakkale, Eskişehir ve Konya ile Afyonkarahisar’dır. Mineralin işlendiği yerler ise Antalya, Eskişehir, İzmir, İzmit ve Elâzığ’dır.

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        Barit Madeni Kullanım Alanları

        Barit madeni kullanım alanları oldukça merak edilmekte; bilgi sağlamak için mineral hakkındaki kaynaklar araştırılmaktadır. İşte, barit madeni kullanım alanları:

        • Boya endüstrisi
        • İlaç sanayi
        • Plastik sanayi
        • Kauçuk endüstrisi
        • Kozmetik alanı
        • Petrol ve doğalgaz sondajları
        • Dolgu maddeleri
        • Laboratuvar kimyasalları
        • Havai fişeklerde
        • Otomotiv sektörü

        Barit Nerede Kullanılır?

        Barit en fazla petrol sondajlarında çamurun ağırlaştırılmasında kullanılmaktadır. Kullanım alanının büyük çoğunluğu petrol ve doğalgaz sondajları üzerinedir. Bunun dışında boya, kâğıt, otomotiv, plastik, kauçuk, cam, seramik, kozmetik ve ilaç endüstrilerinde de kullanılmaktadır. Kullanım alanı oldukça geniştir. Radyasyona karşı da oldukça etkili olan mineral kişinin olumsuz düşüncelerden uzaklaşmasını sağlar; stresi ortadan kaldırır.

        Barit Madeni Ne İşe Yarar?

        Barit madeni çoğu sektörde kendine yer edinmiştir. Korozyon önleyici ve aşınma dayanıklılığına sahip olması sebebiyle tercih edilir. Dekoratif ve endüstriyel boyalarda, otomotiv sektöründe, plastik endüstrisinde, ilaç ve kozmetik sektöründe, ses yalıtımında, fren baltalarının üretiminde, cam ve seramik yapımında, kauçuk endüstrisinde barit mineralinden yararlanılmaktadır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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