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        Bartın'da helikopterli operasyon! Selde mahsur kalan işçiler kurtarılıyor

        Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarılıyor.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 19:08
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        Bartın'da sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle sular altında kalan sanayi sitesindeki işçiler helikopterle kurtarılıyor.

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        AA'nın haberine göre, dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli yağışın ardından Bartın-Zonguldak kara yolu Gecen köyü mevkisindeki sanayi sitesi sular altında kaldı.

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        Sitedeki iş yerlerinde çalışan 70 işçinin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

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        Bazı işçilerin iş yerlerinin çatılarına çıktığı bölgeden tahliye çalışması sürüyor.

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        Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da çalışmaları takip etti.

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        #bartın haberleri
        #Sağanak
        #Sel
        #helikopter
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