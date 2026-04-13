2022'de meslektaşı Çağrı Çıtanak ile nikâh masasına oturan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, geçtiğimiz yıl kasım ayında anne olmuştu. Çift, oğullarına 'Devin' adını vermişti.

Hamilelik sürecinde ekranlara ara veren oyuncu, yeni dizisindeki görüntüsüne gelen yorumlara sitem etti.

‘Çirkin’ adlı dizide rol alan Başak Gümülcinelioğlu, "Sosyal medya üzerinden fiziki görünüşümle alakalı uğradığım zorbalığa karşı ben de birkaç şey söylemek isterim artık. Daha yeni anne olmuştum, 3,5 aylık bebeğim vardı, şimdi 5 aylık oldu. Aylardır uykusuzum. Bir yandan bebeğime bakıyorum, bir yandan sete gidiyorum. Bebeğim yanımda değilse her 3 saatte bir süt sağıp sahneye dönüyorum. Diyet ve spor yapıyorum. Başladığımdan bu yana 15 kilo verdim. Ne acı ki kötülükle beslenen insanlardan dolayı buraya böyle bir cümle kurmak zorunda kalıyorum" dedi.

Oyuncu, "Şimdi hemen çalışmasaydın o zaman diye korkunç bir bakışta yorumlar da gelecektir kesin. Siz yazmadan ona da cevap vermiş olayım. Bir evladımız oldu ve ona elimizden geldiğince iyi bakmaya çalışacağız ömrümüz boyunca. Erkek olsaydım, yeni baba olduktan sonra işime dönmem bu kadar sorgulanacak mıydı? Ya da başka bir mesleğim olsaydı, bir kadın olarak doğumdan sonra işe dönmem bu kadar mesele olur muydu? Oyuncu olduğum için mi bu tavrınız?" ifadelerini kullandı.

Gümülcinelioğlu, tüm eleştirilere rağmen çocuğunu sağlıklı bir şekilde büyütmeye ve işini en iyi şekilde yapmaya devam edeceğini söyledi.