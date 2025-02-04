Başakşehir: 4 - Çorum FK: 1 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Başakşehir, evinde Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti. Joao Figueiredo (3) ve Hamza Güreler'in golleriyle farklı kazanan Başakşehir, puanını 4'e yükseltti. Çorum FK ise haftayı puansız tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Başakşehir ile Çorum FK karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 4-1'lik skorla Başakşehir oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 4, 25 ve 90+2. dakikalarda Joao Figueiredo, 49. dakikada Hamza Güreler attı. Konuk ekibin tek golünü ise 39. dakikada Mustafa Emre Yalçınkaya kaydetti.
Bu sonucun ardından Başakşehir puanını 4'e yükseltirken, Çorum FK ise 0 puanda kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubunun bir sonraki haftasında Başakşehir, Eyüpspor'a konuk olacak. Çorum FK, evinde Boluspor'u ağırlayacak.