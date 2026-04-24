Başakşehir: 4 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Rams Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı ve yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Giriş: 24 Nisan 2026 - 22:04 Güncelleme:
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 87. dakikalarda Eldor Shomurodov, 22'de Bertuğ Yıldırım ve 81. dakikada ise Davie Selke kaydetti.
Konuk takım'da Rodrigo Becao, 44. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Başakşehir yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 51 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Kasımpaşa ise 31 puanda kaldı.
Ligin 32. haftasında Başakşehir deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
