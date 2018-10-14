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Arda Turan ise sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yapmış, “Üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; ‘YALAN’. O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum” demişti.