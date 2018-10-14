Bonservisi Barcelona'da bulunan ve Medipol Başakşehir'de kiralık oynayan Arda Turan, geçen günlerde şarkıcı Berkay ile yaşadığı olaylardan sonra kulübünden, takım arkadaşlarından ve başkanından helallik isteyeceğini dile getirmişti. Medipol Başakşehir’in, Arda Turan’ın yapması gereken hamle ile ilgili kararını verdiği iddia edildi
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Futbolcu Arda Turan’ın şarkıcı Berkay Şahin’le kavga etmesinden sonra takımı Medipol Başakşehir’de kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.
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Tecrübeli futbolcunun Berkay’ın burnunu kırdığı iddia edilen kavga sonrası yaptığı açıklamada, “Yarın bir açıklama daha yapıp kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim” demişti.
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Arda Turan’ın takımının son antrenmanında teknik heyet ve takım arkadaşlarından helallik istediği fakat bunun kabul görmediği iddia edildi.
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TRT Spor’dan Bahri Havadar’ın haberine göre, Başakşehir antrenmanına giden Arda Turan, U21 ile oynanan maçta 40 dakika forma giydikten sonra takım arkadaşları ve teknik heyetten helallik istedi.
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Ancak istek kabul görmediği gibi yönetim tarafından Arda Turan’a büyük bir para cezası verilmesine karar verildi.
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Yine kulübün organize edeceği basın toplantısında Arda Turan’ın tüm Türkiye’den özür dilemesi istenecek.
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NTV'nin haberine göre geçen hafta Emirgan'da bir mekanda Arda Turan ile Berkay arasında kavga çıkmış, iddialara göre olay sırasında Berkay'ın burnu kırılmıştı.
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Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulunmuş, Berkay'ın burnunda 15 kırık olduğunu belirterek, gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtmişti.
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Arda Turan ise sosyal medya hesabı Instagram'dan bir açıklama yapmış, “Üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; ‘YALAN’. O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum” demişti.
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Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin ile arasında yaşanan kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ifadesi alınmıştı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında beyanının alınması için ifadeye çağrılan Turan, avukatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gelmişti.
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İfadesine başvurulan Turan, daha sonra buradan ayrılmıştı.
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Arda Turan ile Berkay arasında hastanede geçen olayların görüntüleri de ortaya çıkmıştı. İşte o görüntüler...
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