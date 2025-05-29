Başakşehir'de sokakta çırılçıplak yürüdü

Olay dün öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi.

Bir kadının asfalt yolda çıplak olarak yürüdüğü anlar bir motosikletli tarafından kask kamerası ile görüntülendi.

Görüntülerde, kadının kendisine seslenen motosikletliye aldırış etmeden yolda yürüyerek, kaldırım üzerine yattığı anlar yer aldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.