Başakşehir'de sokakta çırılçıplak yürüdü
Başakşehir'de bir kadın, caddede üzerinde hiçbir kıyafet olmadan yürürken görüntülendi
Giriş: 29.05.2025 - 00:55 Güncelleme: 29.05.2025 - 00:55
Olay dün öğle saatlerinde Başakşehir'de meydana geldi.
Bir kadının asfalt yolda çıplak olarak yürüdüğü anlar bir motosikletli tarafından kask kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde, kadının kendisine seslenen motosikletliye aldırış etmeden yolda yürüyerek, kaldırım üzerine yattığı anlar yer aldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ