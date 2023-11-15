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        Haberler Magazin Başakşehir'de Türk sinemasının geleceği konuşuldu

        Başakşehir'de Türk sinemasının geleceği konuşuldu

        Şehir Sanat'ta düzenlenen 3, 2, 1, Sinema Sohbetleri'ne konuk olan  yönetmenler Raşit Çelikezer ve Turan Haste ile oyuncu Serdar Orçin, söyleşide Türk sinemasının geleceği üzerine konuştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 17:48 Güncelleme: 15.11.2023 - 17:54
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        Türk sinemasının geleceği konuşuldu
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        Başakşehir Belediyesi, gençleri sektörün deneyimli isimleriyle bir araya getirmeye devam ediyor. Yeni Medya Söyleşileri kapsamında, 14 Kasım Dünya Sinema Günü’nde anlamlı bir söyleşiye ev sahipliği yapıldı. Şehir Sanat’ta düzenlenen 3, 2, 1, Sinema Sohbetleri’ne yönetmenler Raşit Çelikezer ve Turan Haste ile oyuncu Serdar Orçin konuk oldu.

        "TELEVİZYONDA PRATİK OLMALISINIZ"

        Televizyon ve sinema üzerine düşüncelerini aktaran yönetmen Raşit Çelikezer, “Televizyonda, ulusal kanallarda pratik olmalısınız. Televizyondaki işimiz hızlı ilerliyor. Sinemada bu böyle değil. Sinemada günde birkaç mekân çekerken, televizyonda on mekân çekiyorsunuz. Arada ciddi farklar bulunuyor. Bu tempoya iyi ayak uydurmalısınız. Yurt dışında bu iş çok daha farklı oluyor. Zaman çok daha uzun, tekrarlar çok daha fazla. Çalışma saatleri çok daha kısa. En önemlisi ise bütçe. Bizim bütçelerimiz ile onların bütçeleri arasında ciddi farklar bulunuyor” şeklinde konuştu.

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        "OYNAYACAĞIMIZ KARAKTERİ BOYUTLANDIRIYORUZ"

        Oyuncu Serdar Orçin ise tiyatro ile lise yıllarında tanıştığını söyledi. Her oyunda farklı bir karaktere büründüklerine dikkat çeken Orçin, “Tiyatro ile başladığım serüvenime sinema sektörü ile devam ettim. Her oyunda farklı bir karaktere bürünüyor ve karakteri boyutlandırmaya çalışıyoruz. Oynayacağınız karakteri en iyi şekilde izleyenlere sunmak için çok çalışmanız gerekiyor. Oynadığınız karakter mutlaka sizin karakterinizi de yansıtmalı. Bu tek bir pencere değil, çoklu penceredir. Tabii ki bunu şekillendirmek de zaman alıyor” diye konuştu.

        "DOĞRU ADIMLAR ATMALISINIZ"

        'Rutubet' filmimin yönetmeni Turan Haste de beyaz perdedeki serüvenini şu sözlerle anlattı: Sanata çocukluk yıllarımda merak saldım. Kendimi geliştirmek için yoğun mesai harcadım, harcamaya da devam ediyorum. Kendi filminizi ortaya koyduğunuz zaman işler çok daha farklı bir evrene taşınıyor. Çektiğiniz filmi iyi bir şekilde pazarlamalısınız. Aksi halde, filminiz ne kadar iyi olursa olsun, geri planda oluyorsunuz. Doğru adımları atmalı, iyi planlamalı ve yolunuzu iyi belirlemelisiniz.

        Yeni Medya Akademi kursiyerlerinin de katıldığı keyifli söyleşinin ardından Oscar aday adayı olan 'Rutubet' filminin gösterimi yapıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Raşit Çelikezer
        #Turan Haste
        #Serdar Orçin
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