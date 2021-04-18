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Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Sarı-lacivertli takım, Başakşehir'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı

Başakşehir - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! - Spor Haberleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE

STAT: Fatih Terim Stadı
HAKEM: Cüneyt Çakır
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Youssouf Ndayishimiye, Cemali, Tolga, Mahmut, Visca, Giulianı, Aleksic, Crivelli
YEDEKLER: Mert, Duarte, Rafael, Mehmet Topal, Epureanu, Berkay, Chadli, Gulbrandsen, Uğur
TEKNİKDİREKTÖR: Aykut Kocaman

FENERBAHÇE: Harun, Nazım, Serdar, Attila, Caner, Sosa, Mert Hakan, Ozan, İrfan Can, Pelkas, Valencia
YEDEKLER: Ertuğrul, Cisse, Samatta, Ferdi, Gustavo, Osayi, Tisserand, Thiam, Sinan, Novak
TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu

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AYRINTILI PUAN DURUMU

Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, Başakşehir'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.

8 İSİM CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ZORLANIYOR

Fenerbahçe, Başakşehir'e deplasmanda üstünlük kurmakta zorlanıyor. Sarı-lacivertli takım, rakibiyle deplasmanda yaptığı 12 lig maçından sadece 3'ünü kazanabildi. Dış sahada çıktığı 8 müsabakadan mağlup ayrılan Fenerbahçe, bir karşılaşmada ise berabere kaldı.

Turuncu-lacivertli ekiple Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ve Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 6'şar maça çıkan sarı-lacivertliler, fileleri 12 kez havalandırdı, kalesinde ise 19 gole engel olamadı. Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında deplasman galibiyetlerini 2010-2011 sezonunda 1-0, 2017-2018'de 2-0 ve 2019-2020'de de 2-1'lik skorlarla aldı.

LİGDE 26. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 25 maçta Fenerbahçe 13, Medipol Başakşehir ise 9 galibiyet aldı, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 37 golüne, turuncu-lacivertli takım 28 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazandı.

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