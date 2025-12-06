Başakşehir - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligin tek namağlup takımı olan sarı-lacivertliler, Başakşehir karşısında galip gelip şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Başakşehir ise Fenerbahçe karşısında kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, "Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...