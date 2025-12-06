Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Başakşehir - Fenerbahçe maçının saati ve muhtemel 11'leri gündemi meşgul eden konular arasında yer aldı. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 34 lig maçta Fenerbahçe 20 kez, RAMS Başakşehir ise 11 galibiyet elde etti. 3 müsabakada ise taraflar birbirine üstünlük kuramadı. Peki, "Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte muhtemel 11'ler...
Başakşehir - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ligin tek namağlup takımı olan sarı-lacivertliler, Başakşehir karşısında galip gelip şampiyonluk yarışında yara almak istemiyor. Başakşehir ise Fenerbahçe karşısında kazanıp üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki, "Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Başakşehir - Fenerbahçe maçı 6 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Sarı-lacivertliler, deplasmanda geride
Fenerbahçe, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet sayısında rakibinin gerisinde kaldı.
Başakşehir'in ev sahipliğinde iki takım arasındaki 17 maçta turuncu-lacivertlilerin 9 galibiyeti bulunuyor.
Fenerbahçe, söz konusu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde ederken sadece 1 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler, rakibine karşı deplasmanda 21 gol atarken kalesinde 24 gol gördü.
Son 13 lig maçında beraberlik çıkmadı
Ligde iki takım arasında oynanan son 13 lig karşılaşmasında Fenerbahçe 10 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı.
Taraflar 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken bu müsabakanın ardından ligdeki karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Ba, Operi, Kemen, Crespo, Fayzullayev, Shomurodov, Harit, Da Costa.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown (Levent), İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran.