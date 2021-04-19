Son olarak Mert Hakan ve Pelkas gol becerisi olan isimler. Ozan'ın da ceza alanına ve yakınına daha çok sokulması lazım. Bu galibiyet Fenerbahçe açısından çok mühim. Harun, yeniden "Bir dönem milli kaleci" olduğunu hatırlarsa, Fenerbahçe Ankara deplasmanındaki maça çıkarken çok enteresan yerde bulabilir kendini.