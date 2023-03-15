UEFA Konferans Ligi A Grubu'nu lider bitiren ve adını bir üst tura yazdırmaya hak kazanan Başakşehir, bugün son 16 turu rövanş maçında köklü Belçika ekibi Gent karşısına çıkıyor. İlk maçta rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan temsilcimiz, sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. İşte, Başakşehir Gent maçı ile ilgili tüm bilgiler...