Başakşehir'in Konferans Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu
Başakşehir'in UEFA Konferans UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Viking ile karşılaşacak Başakşehir'in, rakibini elemesi halinde play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Turuncu-lacivertliler, Viking'i geçerse Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle Konferans Ligi'nde lig etabına kalmak için karşılaşacak.
Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belirlendi.
Kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı.
Başakşehir, Norveç ekibi Viking'i elemesi halinde play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-Spartak Trnava (Slovakya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Play-off turu ilk maçları 21 Ağustos'ta, rövanş müsabakaları ise 28 Ağustos'ta oynanacak.
Başakşehir ilk maçını iç sahada, rövanşı deplasmanda oynayacak.