Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında evinde ağırladığı rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek en yakın rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e çıkaran Medipol Başakşehir, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Ligin en az gol yiyen ekibi olan Başakşehir, ayrıca kendi evinde 13 maçtır kaybetmiyor. Geçen sezonun 21'inci haftasında Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olana kadar evinde 21 maç yenilgi yüzü görmeyen turuncu lacivertliler, 13 maçtır evinde mağlubiyet yüzü görmedi ve sadece 7 golü kalesinde gördü. Bu sezon ise ev sahibi olduğu 6 maçta 2 gole engel olamayan Başakşehir, rakiplerine iç sahada korkulu rüya yaşattı.



Geçen sezonun 11'inci haftasını lider Galatasaray'ın 3 puan gersin de 23 puanla geçen Başakşehir, bu sezon ise 11'inci haftayı rakibinin 4 puan önünde kapatarak şampiyonluktaki iddiasını gözler önüne serdi.



KRİTİK İSİM VİSCA



Süper Lig'in 11'inci haftası geride kaldığında az gol atan ancak kalesinde de az gol yiyen kimliğine bürünen Başakşehir'de en dikkat çeken isimler ise 3 gol 5 asistle takımın gol yükünü çeken Edin Visca, orta sahada oyunu yönlendiren milli futbolcu İrfan Can Kahveci ve rakiplere gol izni vermeyen, oynadığı 11 maçta sadece 4 golü kalesinde gören kaleci Mert Günok.



Ayrıca duran topları tam bir hücum silahı olarak kullan Medipol Başkşehir'de hem defans hattındaki oyunlarıyla hem de hücumdaki etkinlikleriyle Alexandru Epureanu ve Manuel da Costa'da takımda kritik rollerde olan isimler.

Geçen sezon transfer olduğu Başakşehir'de sadece 8 maçta görev alan ancak çalışma azmini ve disiplinini elden bırakmayan Mert Günok, sezona fırtına gibi başladı. Yaptığı kritik kurtarışlarla takımına puan getiren Günok, milli takım kalesine göz kırpıyor. Mert Günok'un, Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'nde 17 Kasım'da İsveç ile Konya'da oynanacağı mücadele için açılanacak kadroda olması bekleniyor. Dün oynanan Medipol Başakşehir - Beşiktaş maçını tribünden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun da dikkatini çeken Mert'in İsveç kadrosunda yer alarak uzun süredir hasret kaldığı milli formaya yakın olduğu öğrenildi.

Oynanan oyundan memnuniyetsizliğini dile getirse de oyuncuların çalışma azmi ve kazanma karakterin övgüyle söz eden Abdullah Avcı'nın bu sezon çok fazla yararlanamadığı Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Adebayor'un da form tutmasından sonra elinde geniş bir kadro tercihi olacak. Şampiyonluk tecrübeleri de olan 3 önemli ismin de takıma katılmasıyla hedefe emin adımlarla ilerlenecek.

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