UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının dün akşam oynanan maçlarla tamamlanmasının ardından haftanın 11'i de belli oldu. Başakşehir'in deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Crivelli'nin attığı ikinci golün ortasını yapan Clichy de kadroda kendine yer buldu.
Haftanın ilk 11'inde yer alan isimler şöyle:
"Belec (Apoel),Young (Manchester United),Gnagnon (Rennes),Trauner (Lask),Clichy (Başakşehir),Saka (Arsenal),Bezus (Gent),Mata (Manchester United),Asano (Partizan),Jota (Wolverhampton),Greenwood (Manchester United)"
YORUMLAR