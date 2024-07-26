Basın İlan Kurumu 13 şubesini kapattı
İletişim Başkanlığı'na bağlı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, faaliyet gösterdiği büyükşehirlerdeki 28 şubesinin 13'ünü kapattı. Bünyesinde yaklaşık 400 personel bulunan kurumun kapatılan şubelerinde yaş ve çalışma günü dolan bazı personelin, emeklilik dilekçelerini verdikleri öğrenildi.
Resmi kurumların ilanlarını, yayın kuruluşundan komisyon keserek, gazete ve internet sitelerinde yayınlanması işlemini takip eden Basın İlan Kurumu, son yıllarda azalan ilan potansiyeli ve tasarruf tedbirleri gerekçesiyle şubelerinin yarısını kapattı.
Büyükşehirlerde 28 şubesi bulunan Basın İlan Kurumu'nun kapatılan şubelerinin Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Kayseri, Şanlıurfa, Çorum, Ordu'da yer aldığı öğrenildi.
Kapatılan şube müdürlüklerindeki yaklaşık 100 personelin kadrosu, en yakın şubelere nakledildi.
Bünyesinde yaklaşık 400 personel bulunan Basın İlan Kurumu'nda, kapatılan şubelerde yaş ve çalışma günü dolan bazı personelin ise emeklilik dilekçelerini verdikleri öğrenildi.
Son yapılanmaya göre basın ilan alan mevkuteler, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Gaziantep, Konya, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Erzurum, Malatya, Van, Tekirdağ Şubelerine bağlı olarak ilan almayı sürdürecekler.