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Haberler Yaşam Basit Ve Etkili Bilek Güçlendirme Hareketleri: Bilek Bölgesi Nasıl Kalınlaşır?
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Basit ve etkili bilek güçlendirme hareketleri: Bilek bölgesi nasıl kalınlaşır?

Masaüstü bilgisayar kullanırken, evi temizlerken veya spor esnasında ağırlıkları kaldırırken bileklerinizde ağrı hissedebilirsiniz. Bilek kasları, bileği hareket ettiren ve sabitleyen tüm kaslardır. Birçoğunun kökeni, kas liflerinin bilekten bazı parmak uçlarına kadar geçtiği dirsek ekleminden gelir.

Basit Ve Etkili Bilek Güçlendirme Hareketleri: Bilek Bölgesi Nasıl Kalınlaşır?
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Herhangi bir ağırlığı taşırken dahi bilek-el gücünden yararlanırız. Peki, Bilek kasları nasıl gelişir? İşte evde ya da herhangi bir yerde yapabileceğiniz bazı basit hareketler...

  • Duvardan yaklaşık bir metre uzakta, avuç içlerinizle duvara yaslanın ve ardından ellerinizin üzerinde zıplayarak kendinizi duvardan uzaklaştırın
  • Dirseklerinizi bel hizasında sabitleyin. Ön kollar 90 derecelik bir açıda olsun. Daha sonra bileklerinizi bükerek ağırlığı yukarı kaldırın. Bunu yapmak için kollarınızın gücünü kullanın. Dirsekleriniz ise sabit kalmalı.
  • Bir tabureye ya da egzersiz koltuğuna oturun veya ayaklarınızı kalça genişliğinde açın. Avuç içleriniz aşağı bakacak şekilde iki dambıl veya bir halter alın. Dirsekler bel seviyesinde ve ön kollar 90 derecelik açıda sabitlenir. Ön kollarınızın gücünü kullanarak bileklerinizi yukarı doğru esneterek ağırlığı kaldırın. Ağırlığı yavaşça indirin ve egzersizi tekrarlayın.
  • Plank pozisyonda durmak bileklerinizi güçlendirmek için iyi bir seçenek olacaktır. Yanı sıra şınav çekmek de müthiş bir egzersiz olacaktır. Maksimum güç elde etmek isterseniz eğer şınav pozisyonuna alıp, ellerinizi yere düz şekilde koymaktansa yumruk yapıp yerden destek almanız maksimum gücü almanıza olanak sağlar. ( Bu egzersiz için, taban olarak yumuşak bir mat olması en iyisidir.

Bilek Güçlendirme Egzersizleri

Bilek güçlendirme egzersizleri arasında en etkili olan hareketlerden biri de yumruklarınızla şınav çekmek.

İkinci en etkili egzersizlerden biri de Barfiks çekmek. Bu hareket bilek kaslarınızı ve kavrama gücünüzü zorlar ve geliştirir. Barın altında durun, omuz genişliğinde tutun ve önce omuz bıçaklarınızı aktif olarak arkaya ve aşağıya sabitleyin. Kendinizi yukarı çekin ve göğsünüzü bara doğru getirin.

Üçüncü yöntem ise Anti-stres topuyla egzersiz yapmak. Bilekler yaralanmaya çok eğilimlidir. Kaslar her yerde güçlendirilirse, kemikleri, tendonları ve bağları korursunuz.

El Yayı Ne İşe Yarar?

El yayı bilekleri güçlendirmek için kullanılan bir egzersiz aletidir. Bileklerinizin güçlü olması boks yapmak, güreşmek, halter kaldırmak için ve diğer spor dallarında kondisyonunuzun iyi olmasını sağlar. Bu egzersiz aleti sadece parmakları güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda her parmağı bağımsız olarak kullanmayı öğrenmenize de yardımcı olur.

Bir bilek güçlendirici kullanmak, bir kuvvet antrenmanı şekli olduğu için Parmakları devreye sokarak ön kolu daha güçlü hale getirir. El yayı ne işe yarar? El yayını parmaklarınızla sıktığınızda önkol fleksör kasları, parmakları açtığınızda önkol ekstansör kasları çalıştırılır. Ayrıca ön kol kaslarının büyümesi ve parmakların güçlenmesi ağırlık kaldırmayı kolaylaştıracaktır.

Bilek Nasıl Kalınlaşır?

Bilek çevresindeki kasları esnetmek ve çalıştırmak, bileğinizi esnek ve güçlü tutacak ve yaralanmalardan kaçınmanıza yardımcı olacaktır. Bilek güçlendirme topu ve yayı kullanarak, parmakları ve ön kolun dayanıklılığını artırırsınız.

Bilek güçlendirici ile yapılan sürekli antrenman, el kaslarının daha uzun süre daha ağır işler yapabilmesini sağlar. Peki, bilek nasıl kalınlaşır? Devamlı bir egzersizle bu mümkündür. Bilek yayının kullanımı ya da bilek topunun kullanım programını şu şekilde uygulayabilirsiniz: 8 veya 10 tekrarlı 5-6 set (her tekrarda, eli kastığınızda, ara verin ve ek baskı yapın) Setler arasında 1 veya 2 dakika dinlenin. Bir süre sonra egzersizin ağırlığını artırmak için yay kasılmasından sonraki duraklama aralığını 10 ila 20 saniyeye çıkarın.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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