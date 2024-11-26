PEYNİR

Şaşırtıcı şekilde peynir dişler, çok iyi temizleyen bir yiyecektir. Bazı sert peynir türlerinin bakterilerin neden olduğu kötü nefes kokusunu nötralize edebilen enzimlere sahip olduğu biliniyor. Diş fırçanız yanınızda değilken ufak bir atıştırmanın ardından bir parça peynir yiyerek dişlerinizi fırçalayana kadar kötü ağız kokusuna engel olabilirsiniz.