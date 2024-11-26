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        Dişlerinizi temizlemenin pratik yolları nelerdir?

        Dişler çeşitli sebeplerle doğal görünümlerini kaybedebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmamanız için yapmanız gereken çok basit öneriler var. Ortodonti Uzmanı Diş Hekimi Özlem Aylıkçı, konu hakkında bilgiler verdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 26.11.2024 - 15:30
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        Ağız ve diş sağlığı bakımı, bütün vücut için önemlidir. Bakım yapılmayan ağız ve dişler, sağlık sorunlarına neden olabileceği gibi, aynı zamanda yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Diş sağlığımız için dişlerimizi temiz tutmanın yollarına bakalım.

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        DİŞLERİNİZİ HASTALIKLARDAN KORUMANIN YOLLARI

        SEBZE YİYİN

        Gargara yapamayacağınız, su ile çalkalayamayacağınız bir pozisyondaysanız havuç, kereviz, salatalık ve brokoli gibi sert sebzeler yerseniz, diş üzerinde biriken plağın kalkmasında ve dil üzerindeki bakterilerden kaynaklanan kötü kokuların azaltılmasında fayda sağlayacaktır.

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        GARGARA

        Sadece su, tuzlu su ya da bir antibakteriyel ağız gargarası ile çalkalamak hiçbir şey yapmamaktan iyidir. Ağız içindeki partikülleri sıvı ile birlikte tükürerek azaltmış olursunuz.

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        ŞEKERSİZ SAKIZ

        Nane ve damla sakızı aromalılar nefes tazelemekte yardımcı olur, ağız kokusundan endişeleniyorsanız kullanabilirsiniz. Ayrıca şekersiz sakız çiğnemek ağızdaki tükürük akışını da artırarak, bakteri yoğunluğunun ve ağız kokusunu azalmasını sağlar.

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        PEYNİR

        Şaşırtıcı şekilde peynir dişler, çok iyi temizleyen bir yiyecektir. Bazı sert peynir türlerinin bakterilerin neden olduğu kötü nefes kokusunu nötralize edebilen enzimlere sahip olduğu biliniyor. Diş fırçanız yanınızda değilken ufak bir atıştırmanın ardından bir parça peynir yiyerek dişlerinizi fırçalayana kadar kötü ağız kokusuna engel olabilirsiniz.

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        DİŞ İPİ

        Cüzdanınızda, çantanızda ya da cebinizde her zaman bir diş ipi bulundurabilirsiniz. Taşıması ve saklaması kolaydır. Elinizi attığınızda karşınıza çıkacak bir diş ipi hızlıca nefesinizi tazelemenize, dişlerinizi temizlemenize yardımcı olacaktır. Günlük diş bakımı rutinimizin bir parçası olan diş ipi, gün ortasındaki atıştırmalardan sonra nefesimizi tazeleyerek, diş sağlığımızı güçlendirir.

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        ŞEKERLİ YİYECEK VE İÇECEKLERİ TÜKETMEYİN

        Ağız sağlığınızı korumak için derhal fırçalama yapamayacağınız durumlarda şekerli yiyecek ve içeceklerden uzak durun. Şeker bakteriler için mükemmel bir besindir ve kısa sürede bakterilerin ağız ortamında çoğalmasını destekler.

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        Bu tip yiyeceklerden uzak durmak da basit bir temizleme yöntemidir. Sağlıklı ve güçlü dişlerin en büyük düşmanı şekerli yiyecek ve içecekleri çokça tüketip ardından dişleri fırçalamamaktır.

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