Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri sürücü kurslarına yönelik olarak çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda 8 sürücü kursunun sahte belgelerle 78 okuma-yazma bilmeyen kişiye yerlerine sınava girerek ehliyet verdiğini belirledi. Polis yaptığı çalışmada 8 sürücü kursunda 15 yöneticinin bu işe karıştığını, 22 şüphelinin ise joker olarak başkasının yerine ehliyet sınavına girdiğini saptadı.

EMNİYETTE SORGUYA ALINDILAR

İHA'da yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 37 kişi için gözaltı kararı verilen soruşturmada polis, şafak vakti evlere tek tek baskın yaptı. Ayrıca polis sürücü kurslarında da arama başlattı. Yapılan operasyonda 5'i kadın 30 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Emniyete götürülürken suçlamaları kabul etmeyen zanlıların emniyetteki sorgusu başladı.