Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun 1993 yılında katledildiği noktaya dikilen Uğur Mumcu anıtının yanı başındaki elektrik trafosu tepkiye neden oldu. Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Bu yaptığınız saygısızlık” diyerek, trafonun kaldırılmasını istedi.

Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, 1993 yılında Ankara Gaziosmanpaşa’daki evinin önünde, aracına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu hayatını kaybetti. Mumcu’nun suikasta uğradığı sokağa Uğur Mumcu’nun Sokağı adı verildi. Hayatını kaybettiği noktaya da Uğur Mumcu Anıtı dikildi.

— Özge Mumcu Aybars (@ozge_mumcu) August 10, 2018

Mumcu’nun anıtının hemen yanı başına yerleştirilen trafo ile ilgili Mumcu’nun kızı Özge Mumcu Aybars, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda rahatsızlığını dile getirdi. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Candan’ın “Başka yer mi kalmamış. Bu ucube derhal kaldırılsın” tweet’ini retweet yapan Özge Mumcu Aybars, şu paylaşımda bulundu: “Babamın öldürüldüğü yere bu yaptığınız saygısızlık! Bu trafo buradan kaldırılmadığı sürece her gün yazmaya kamuoyu oluşturmaya devam edeceğiz!”

BAŞKENT ELEKTRİK: ÖZÜR DİLERİZ

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., Uğur Mumcu Anıtı’nın hemen yanında yer alan ve Uğur Mumcu’nun kızı Özgür Mumcu Aybar’ın tepkisine neden olan trafo için açıklama yaptı.

Trafonun geçici olarak o bölgede bulunduğuna dikkat çeken açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uğur Mumcu Anıtı’nın yanına yer alan trafo, Başkent EDAŞ’ın kalıcı trafolarından biri değildir. Söz konusu trafo, bölgedeki trafo binasının onarımı sırasında enerji devamlılığını sağlamak için geçici süreyle yerleştirilmiş 3 adet mobil trafodan biridir.

Kalıcı trafo binasının onarımından önce, mevcut mobil trafonun kaldırılması veya başka bir yere taşınması bölgenin enerjisiz kalmasına sebep olacaktır.

Bölgedeki mobil trafoların kaldırılması ve kalıcı trafo binasının yeniden hizmete girmesi yönünde çalışmalar hızla devam etmektedir.

Mumcu Ailesi’nden ve konuya hassasiyet gösteren herkesten verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.”

UĞUR MUMCU KİMDİR?

Ankara'da, Karlı Sokak'taki evinin önünde, 24 Ocak 1993'te bir pazar sabahı aracına konan bombanın infilak etmesiyle 51 yaşında hayata veda eden Türk basınının usta kalemi Uğur Mumcu, 22 Ağustos 1942'de Kırşehir'de dünyaya geldi.



1965 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan ve 3 yıl üniversitede asistan olarak görev yapan Mumcu, daha sonra farklı dergi ve gazetelere yazılar yazmaya başladı. 12 Mart döneminde bir yazısı nedeniyle Mamak Cezaevi'nde birçok aydınla 1 yıla yakın yatan Mumcu, 70'lerin ilk yarısında yazdığı 'Sakıncalı Piyade' kitabıyla döneme damgasını vurdu.

1977 yılından sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya başlayan Mumcu, Rabıta, Kürt İslam Ayaklanması 1919-1925, Tarikat Siyaset Ticaret gibi birçok önemli kitaba imza attı. Mumcu suikastını İslami Hareket, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlenirken suikastın arkasında Mossad olduğu iddia edilmişti.

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