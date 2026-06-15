Başkentin yeni başsavcısı Aykut Çelik, yeni görevine törenle uğurlandı

HSK’nın 2026 Yaz Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı.

Uzun yıllardır yargı teşkilatında görev yapan Aykut Çelik’in son görevi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği idi.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İDDİANAMESİNİ YAZDI

Başsavcı Aykut Çelik, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturmasını yürütmüş, İBB soruşturmasında da görev almıştı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturma sürecinde de görev aldı.

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“ÇALIŞKANLIĞIYLA ÖN PLANA ÇIKMIŞ DEĞERLİ BİR KARDEŞİMİZDİR”

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik bugün İstanbul Adliyesi’nde düzenlenen veda töreniyle yeni görevine uğurlandı. Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılısı Fatih Dönmez, “Değerli kardeşim Aykut Çelik’i uğurlamak için buradayız. Kendisi yapmış olduğu görev süresi boyunca sunmuş olduğu katkılarla takdirimizi kazanmış mütevazılığıyla, çalışkanlığıyla ön plana çıkmış değerli bir kardeşimizdir. Aynı katkıları yeni görev yeri olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da sunacağından eminiz. Uğurlarken biraz duygusalız. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

“ANKARA OKUDUĞUM, STAJ YAPTIĞIM ŞEHİR”

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik, “Okuduğum şehre, staj yaptığım şehre, başsavcı olarak atanmamda emeği geçen başta Sayın Bakanımıza ve HSK üyelerine çok teşekkür ediyorum. 2,5 sene içerisinde İstanbul’un belki de Türkiye’nin en güzel adliyesinde görev yaptım. Burada birçok kardeş ağabeyi dediğim dost dediğim insan edindim. Şimdi bu insanları ardımızda bırakıp gidiyoruz. Belki mesleğin en güzel ve en zor yanı da bu. Güzel insanları her defasında ardımızda bırakıyoruz ama gittiğimiz yerde de yine güzel insanlar karşımıza çıkıyor. Herkesten hakkını helal etmesini istiyorum ama özellikle katiplerim. Çünkü 2 senelik süreçte biraz da gergin anlar oldu onlar haklarını helal etsinler Ankara’da bir kapınız var her zaman beklerim.” dedi.

Plaket ve çiçek takdiminin ardından adliyeden ayrılan Aykut Çelik, öğle uçağı ile Ankara’ya gitti.