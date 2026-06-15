Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Başkentin yeni başsavcısı Aykut Çelik, yeni görevine törenle uğurlandı

        Başkentin yeni başsavcısı Aykut Çelik, yeni görevine törenle uğurlandı

        Başkentin yeni başsavcısı Aykut Çelik, görevli olduğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan törenle Ankara'ya uğurlandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 15 Haziran 2026 - 12:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeni başsavcı törenle uğurlandı

        HSK’nın 2026 Yaz Kararnamesi ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Aykut Çelik atandı.

        Uzun yıllardır yargı teşkilatında görev yapan Aykut Çelik’in son görevi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği idi.

        AZİZ İHSAN AKTAŞ İDDİANAMESİNİ YAZDI

        Başsavcı Aykut Çelik, Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü soruşturmasını yürütmüş, İBB soruşturmasında da görev almıştı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturma sürecinde de görev aldı.

        REKLAM

        “ÇALIŞKANLIĞIYLA ÖN PLANA ÇIKMIŞ DEĞERLİ BİR KARDEŞİMİZDİR”

        Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik bugün İstanbul Adliyesi’nde düzenlenen veda töreniyle yeni görevine uğurlandı. Törene İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, Komisyon Başkanı Ahmet Önder Kocademir, Başsavcı Vekilleri, hakim ve savcılar katıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılısı Fatih Dönmez, “Değerli kardeşim Aykut Çelik’i uğurlamak için buradayız. Kendisi yapmış olduğu görev süresi boyunca sunmuş olduğu katkılarla takdirimizi kazanmış mütevazılığıyla, çalışkanlığıyla ön plana çıkmış değerli bir kardeşimizdir. Aynı katkıları yeni görev yeri olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda da sunacağından eminiz. Uğurlarken biraz duygusalız. Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

        “ANKARA OKUDUĞUM, STAJ YAPTIĞIM ŞEHİR”

        Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik, “Okuduğum şehre, staj yaptığım şehre, başsavcı olarak atanmamda emeği geçen başta Sayın Bakanımıza ve HSK üyelerine çok teşekkür ediyorum. 2,5 sene içerisinde İstanbul’un belki de Türkiye’nin en güzel adliyesinde görev yaptım. Burada birçok kardeş ağabeyi dediğim dost dediğim insan edindim. Şimdi bu insanları ardımızda bırakıp gidiyoruz. Belki mesleğin en güzel ve en zor yanı da bu. Güzel insanları her defasında ardımızda bırakıyoruz ama gittiğimiz yerde de yine güzel insanlar karşımıza çıkıyor. Herkesten hakkını helal etmesini istiyorum ama özellikle katiplerim. Çünkü 2 senelik süreçte biraz da gergin anlar oldu onlar haklarını helal etsinler Ankara’da bir kapınız var her zaman beklerim.” dedi.

        Plaket ve çiçek takdiminin ardından adliyeden ayrılan Aykut Çelik, öğle uçağı ile Ankara’ya gitti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yürekler ağza geldi

        Maltepe D-100'de yağışın etkisiyle kayan otomobil bariyere çarptı; kaza kamerada. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        Katz: İsrail Lübnan'dan çekilmeyecek
        ABD ile İran anlaştı
        ABD ile İran anlaştı
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD-İran anlaşması hakkında neler biliniyor?
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        ABD ile İran'ın anlaşmasını Türkiye memnuniyetle karşıladı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Trump'ın barışı, Netanyahu'nun savaşı
        Brent petrol sert düştü
        Brent petrol sert düştü
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        12. Yargı Paketi Meclis'e sunulacak
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Aile katliamında öğretmenin ifadesi çıktı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Dünya bu işe şaşırdı!
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Boynundaki kırık, cinayeti ortaya çıkardı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Dolar milyoneri sayısı 25 milyonu aştı
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Azmin hikayesi! 71'inde başladı, 75'inde mezun oldu
        Lalin mutfakta
        Lalin mutfakta
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı yapay zeka çıktı
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        Cinsel saldırıdan suçlu bulundu
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        TOKİ satışları bugün başlıyor
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        İtalyan basınından Fenerbahçe iddiası
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        BYD tartışılırken Renault'dan net mesaj
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        Aşk Bodrum'da yaşanıyor
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları
        15-21 Haziran haftalık burç yorumları