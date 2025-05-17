Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta derbisinde Fenerbahçe Beko konuk ettiği Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti.
Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider olarak tamamladı.
Sarı-lacivertli ekip ligde çıktığı 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.
Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu. Sarı-kırmızılılar ise 20 Mayıs Salı günü ligin son hafta maçında sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.