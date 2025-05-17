Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol STBL Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark! - Basketbol Haberleri

        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den Galatasaray'a büyük fark!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta derbisinde Fenerbahçe Beko konuk ettiği Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 19:55 Güncelleme: 17.05.2025 - 20:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi'nin 30'uncu hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko sahasında ağırladığı Galatasaray'ı 94-70 mağlup etti ve Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu lider olarak tamamladı.

        Sarı-lacivertli ekip ligde çıktığı 30 maçta 27 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

        Maçın en skorer ismi Fenerbahçe Beko'dan 16 sayıyla Tarık Biberoviç oldu. Sarı-kırmızılılar ise 20 Mayıs Salı günü ligin son hafta maçında sahasında Anadolu Efes'i ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Pezeşkiyan: Tehditten korkmuyoruz
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Bartın'da arazi kavgası! 3 ölü
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Trump: Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Basketbol derbisinde Fenerbahçe'den büyük fark!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Hagi ve Popescu, Galatasaraylı taraftarlarla buluştu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"