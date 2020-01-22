FIBA, Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni üst seviyeye taşımak için iş ortaklığına gitti. ABD kuruluşu olan GCBH LP ile, Basketbol Şampiyonlar Ligi’ni (BCL) geliştirmek ve üst seviyeye taşımak için yapılan anlaşma FIBA tarafından duyuruldu. Dünya basketbolunun yönetim organı FIBA, bu anlaşma sonrasında Avrupa ile diğer kıtalardaki turnuvaları yeniden şekillendirmek istediklerini belirtti. İmzalanan stratejik ortaklık anlaşmasıyla FIBA'nın sahip olduğu ve kontrol ettiği FIBA ClubCo adlı yeni bir kuruluş oluşturdu. Basketbola yeni finansman sağlamak, BCL’de taraftar, oyuncular ve kulüpler adına rekabeti geliştirerek ticarileştirmek adına teknik bilgi sağlamak için, Türkiye’nin de dahil olduğu 11 Avrupa Ulusal Basketbol Ligi ve Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) ile ortaklık kuracak. Buna ek olarak, FIBA ClubCo, yenilenen Kıtalararası Kupa ile gelecekte muhtemel diğer uluslararası kulüp müsabakalarını düzenleyip geliştirecek. Brian Bailey ve Kevin Tsujihara tarafından yönetilen kuruluş, önemli yatırımcı ve işletmelerle de destekleniyor.

NIANG: MUTLULUK DUYUYORUZ

FIBA Başkanı Hamane Niang, yapılan anlaşmayla ilgili yaptığı açıklamada “Basketbol Afrika Ligi için NBA ile yaptığımız ortaklığın ardından, bu kez BCL ve Kıtalararası Kupa'ya odaklanmış olan kulüp müsabakalarımız için bir başka önemli anlaşma daha imzalamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi. FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis ise “FIBA, ulusal federasyonlarımız, liglerimiz ve kulüplerimiz için önemli bir gün. FIBA, Avrupa ve diğer kıtalardaki kulüplere gelişmeleri için bir platform sunma taahhüdünü doğrulamaktadır. Medya uzmanlığına sahip bir grup önde gelen yatırımcı, uluslararası kulüp turnuvalarını şekillendirecek stratejik hedefe ulaşmamızda bize önemli ölçüde yardımcı olacak” açıklamasında bulundu. Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO’su Patrick Comninos da “Bu yeni ortaklık ve ilk yatırım, BCL'nin sürekli büyümesinde ve en üst düzeyde rekabetçi bir ortam sunma misyonunda önemli bir adımdır. Brian ve Kevin gibi deneyimli endüstri liderlerinin, kulüp basketbolunun Avrupa'da sahip olduğu büyüme potansiyeli hakkındaki vizyonumuzu paylaşmasından çok memnunuz” diye konuştu.