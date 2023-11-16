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        Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak!

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta mücadelesi cuma günü başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 15:23 Güncelleme: 16.11.2023 - 15:23
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        Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçları oynanacak!
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. haftanın perdesi cuma günü oynanacak tek maçla açılacak.

        Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde cuma günü Galatasaray Ekmas ile Bursaspor İnfo Yatırım saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak.

        Ligde 8. haftanın maç programı şöyle:

        Cuma:

        19.00 Galatasaray Ekmas-Bursaspor İnfo Yatırım (Sinan Erdem)

        18 Kasım Cumartesi:

        13.00 Reeder Samsunspor-Darüşşafaka Lassa (Mustafa Dağıstanlı)

        15.30 TOFAŞ-Türk Telekom (TOFAŞ)

        18.00 Beşiktaş Emlakjet-Aliağa Petkimspor (BJK Emlakjet)

        19 Kasım Pazar:

        15.30 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes (Pamukkale Üniversitesi)

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        18.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Muradiye)

        20.30 Bahçeşehir Koleji-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

        20 Kasım Pazartesi:

        19.00 Pınar Karşıyaka-Çağdaş Bodrumspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

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