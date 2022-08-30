AA

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver ve mücadele edecek 16 takımın temsilcileri katıldı.

Kurada, Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Darüşşafaka, Fenerbahçe Beko, Frutti Extra Bursaspor, Galatasaray Nef, Gaziantep Basketbol, Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, Pınar Karşıyaka, Tofaş, Türk Telekom ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ekipleri yer aldı.

28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı Kupası'yla başlayacak sezonda ilk lig müsabakası 30 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Kupası müsabakaları ise 13-19 Şubat tarihlerinde yapılacak. Sezon, 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Burada açıklamada bulunan TBF Erkek Ligleri Direktörü Özgün Önver, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında Türk takımlarının önemli başarılar elde ettiğini hatırlatan Önver, "Avrupa kupalarında takımlarımız başarılı sonuçlar aldılar. Anadolu Efes ve Bahçeşehir Koleji şampiyon oldu, Bursaspor final oynadı. Avrupa'da bizleri gururlandıran takımlarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Ardından geçilen kura çekimi sonrasında oluşan ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta eşleşmeleri şöyle:

Anadolu Efes-Galatasaray Nef

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkim

Türk Telekom-Darüşşafaka

Gaziantep Basketbol-Frutti Extra Bursaspor

Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji

Tofaş-Onvo Büyükçekmece Basketbol

Beşiktaş-Konyaspor

Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor

ÖMER ONAN DUYURDU: SPONSOR KISA SÜREDE AÇIKLANACAK

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Onan, sözlerine 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak başladı.

Lige yeni katılan Konyaspor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ayrıca başarılar dileyen Onan, "Bugün burada kulüp temsilcilerimizle, yeni sezon öncesi neler hissedildiğine dair en güzel günlerden birisini yaşadık. Birbirinden değerli 16 takımımız var. Çok güzel bir sezon olacağına inanıyorum. Pandemiyle uzun süre boğuştuk ve seyircilerin salona gelemediği süreci yaşadık. Ben inanıyorum ki bütün basketbol severler salonları dolduracaktır." ifadelerini kullandı.

Milli takımın güzel bir hazırlık dönemin geçirdiğini de aktaran Onan, "Dünya Kupası Elemeleri'nde Avrupa'nın en iyi 2 takımı (Letonya-Sırbistan) denk geldi. Kendimizi görmemiz açısından bu da önemliydi. Letonya maçında iyi mücadele edemedik ama 20 sayı geri düştüğümüz, NBA (Amerikan Basketbol Ligi) MVP'sinin oynadığı bir takım olan Sırbistan karşısında kardeşlerimiz bu mücadeleyi veriyorsa, bu bizi umutlandırdı. Hakemlerin takdir hakları farklı olsaydı, bugün galibiyeti konuşuyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Başantrenör Ergin Ataman'ın Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupası Elemeleri'ni ayrı tuttuğunu vurgulayan Onan, "İyi bir start alırsak, bu özgüveni daha yukarıya taşıyabiliriz. Arkadaşlarımızı bugün Gürcistan'a yolcu ettik. Bütün Türkiye ilk maçtan itibaren onlarla birlikte olacaktır. NBA'de de oynasanız, THY Avrupa Ligi'nde de oynasanız, bir oyuncu için ülkesinin bayrağını taşımaktan daha büyük gurur yoktur. Onlar da bu ülkenin gururu olacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Onan, Süper Lig isim sponsorluğunun 1-2 detay dışında neredeyse tamamlandığı ve kısa süre sonra açıklayacaklarını da sözlerine ekledi.