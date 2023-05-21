Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftası olan 30. haftadaki kritik maçların tamamlanmasının ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. İşte eşleşmeler...

Basketbol Süper Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu!
HABERTURK.COM

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun ilk 8 sıralaması netleşirken play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Normal sezonu lider tamamlayan Türk Telekom 8. sıradaki Galatasaray Nef ile karşılaşırken, ligin son şampiyonu Fenerbahçe Beko normal sezonu ikinci bitirip 7. sıradaki TOFAŞ ile eşleşti.

Sezonu 3. sırada tamamlayan Anadolu Efes ise 6. sıradaki Darüşşafaka Lassa ile eşleşti. Son olarak 4. sıradaki Pınar Karşıyaka ise 5. sıradaki Frutti Extra Bursaspor ile eşleşti.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off turunun ilk etabında 2 galibiyete ulaşan takımlar tur atlarken, yarı finaller ve final turunda 3 galibiyete ulaşan takımlar turu geçmiş olacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Türk Telekom (1) - Galatasaray Nef (8)
Fenerbahçe Beko (2) - TOFAŞ (7)
Anadolu Efes (3) - Darüşşafaka (6)
Pınar Karşıyaka (4) - Frutti Extra Bursaspor (5)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anadolu Efes normal sezonu tamamladı
BASKETBOL Anadolu Efes normal sezonu tamamladı
Nuggets, NBA finaline bir galibiyet uzaklıkta
BASKETBOL Nuggets, NBA finaline çok yakın...
Olympiakos Real Madrid final maçı ne zaman ve saat kaçta? EuroLeague finali hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BASKETBOL Olympiakos Real Madrid final maçı hangi kanalda?
Beşiktaş Emlakjet - Onvo Büyükçekmece Basketbol: 107-69 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Beşiktaş son maçta ligde kaldı!
Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalan takımlar belli oldu
BASKETBOL Play-off'a kalan takımlar belli oldu
Gaziantep Basketbol - Darüşşafaka: 95-99 (MAÇ SONUCU)
BASKETBOL Gaziantep potada küme düştü
Hüseyin Beşok FIBA yöneticisi oldu
BASKETBOL Hüseyin Beşok FIBA yöneticisi oldu
Heat, son NBA finalisti Celtics karşısında farkı 2'ye çıkardı
BASKETBOL Heat seride 2-0 öne geçti!
THY Euroleague'de finalin adı: Olympiakos - Real Madrid
BASKETBOL EuroLeague'de finalin adı belli oldu!
THY EuroLeague'de ilk finalist Olympiakos!
BASKETBOL EuroLeague'de ilk finalist Olympiakos!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.