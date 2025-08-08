Habertürk
        Basketbolda milli takımlara yeni sponsor

        Basketbolda milli takımlara yeni sponsor

        LastikPark, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile yürüttüğü basketbol ligi sponsorluğunu yeni bir seviyeye taşıyarak Milli Basketbol Takımları'nın resmi sponsorları arasında yerini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 14:18 Güncelleme: 08.08.2025 - 14:18
        Basketbolda milli takımlara yeni sponsor
        LastikPark, Milli Basketbol Takımları resmi sponsorları arasında yerini aldı. İmza töreni; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tatko Lastik Tüketici Lastikleri Genel Müdürü Cüneyt Şener, TBF ve Tatko Lastik yöneticilerinin katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

        TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Basketbolumuza daha önce lig düzeyinde destek veren markanın, şimdi de Milli Takımlarımızın yanında yer alması bizler için son derece anlamlı. Bu iş birliğini, Türk basketbolunun geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. LastikPark ailesine teşekkür ediyoruz. Türk basketbolu, güçlü paydaşlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Altyapılardan A Milli Takımlarımıza kadar uzanan bu desteğin, Türk basketbolunun sürdürülebilirliğine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.

        Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tatko Lastik Tüketici Lastikleri Genel Müdürü Cüneyt Şener, "Türkiye’nin en büyük çok markalı lastik perakende zinciri LastikPark markamızla 15. yılımızı kutluyoruz. Bu özel yılda, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun güveni ve desteğiyle, Türk basketboluna verdiğimiz katkıyı bir adım daha ileri taşıdık. İki yıl süren Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Resmi Sponsorluğumuzu, şimdi Milli Basketbol Takımları Resmi Sponsorluğu ile taçlandırmanın ve ay-yıldızlı formayı taşıyan milli takımlarımız ve oyuncularımızla aynı yolda yürümenin gururunu yaşıyoruz. 15 yıldır tüketicilerimizin yolculuklarına eşlik ettik; şimdi ise ülkemizi uluslararası arenada temsil eden milli takımlarımızın yolculuğuna ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile iş birliğimiz çerçevesinde, Türk sporuna katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

