Basketbolda milli takımlara yeni sponsor

LastikPark, Milli Basketbol Takımları resmi sponsorları arasında yerini aldı. İmza töreni; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Tatko Lastik Tüketici Lastikleri Genel Müdürü Cüneyt Şener, TBF ve Tatko Lastik yöneticilerinin katılımıyla Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Basketbolumuza daha önce lig düzeyinde destek veren markanın, şimdi de Milli Takımlarımızın yanında yer alması bizler için son derece anlamlı. Bu iş birliğini, Türk basketbolunun geleceğine duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz. LastikPark ailesine teşekkür ediyoruz. Türk basketbolu, güçlü paydaşlarla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Altyapılardan A Milli Takımlarımıza kadar uzanan bu desteğin, Türk basketbolunun sürdürülebilirliğine katkı sunacağına inanıyoruz" dedi.