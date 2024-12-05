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        Haberler Gündem Çevre Baskil'de 55 bin fidan toprakla buluştu | Son dakika haberleri

        Baskil'de 300 hektarlık alanda 55 bin fidan dikildi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde, erozyonun önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması amacıyla 300 hektarlık alanda 55 bin fidan dikildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 13:43 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:46
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        Baskil'de 55 bin fidan toprakla buluştu
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        Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü, Baskil ilçesinde yürütülen ağaçlandırma ve toprak muhafaza çalışmalarını sürdürüyor.

        İlçedeki çalışmalar kapsamında Keban Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefliği sorumluluk alanında yer alan Aladikme köyünde, 300 hektarlık Karakaya Orta Sol Sahil Mikro Havza Projesi çerçevesinde 55 bin adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

        Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı'nın da aralarında bulunduğu uzman ekip, projeyle erozyon kontrolü, biyolojik çeşitliliğin artırılması ve doğal kaynakların korunmasının hedeflendiğini belirtti.

        Ağaçlandırma sahasında yapılan incelemelerde, fidanların büyüme durumu ve sahadaki toprak yapısı değerlendirilirken, yerel halkın projeye verdiği destek de vurgulandı.

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        #yerel haberler
        #Elazığ Haberleri
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