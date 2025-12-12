Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için açıklama! - Futbol Haberleri

        Başsavcılıktan Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı için açıklama!

        Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin çıkan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2025 - 09:37 Güncelleme: 12.12.2025 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Başsavcılıktan Abdülkerim ve Barış Alper açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin çıkan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

        Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı, isme özel bir soruşturmanın olmadığı aktarıldı. Öte yandan açıklamada "Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine de yer verildi.

        REKLAM

        İşte yapılan açıklama:

        "Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı hakkında inceleme başlatıldı" şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur."

        20 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

        Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yasa dışı bahise karışan isimleri açıklamasının ardından genişletilen futbolda bahis soruşturmasında geçen hafta 39 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Aralarında hakem Zorbay Küçük'ün de bulunduğu 19 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, futbolcular Metehan Baltacı, Alassane Ndao, Mert Hakan Yandaş ile eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da dahil 20 şüpheli tutuklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Annesi, babası ve ağabeyini öldürmüştü! Silahın ses desibelini araştırmış!
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        Gürcistan'da düşen Herkül uçağıyla ilgili son durum
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        3 ay önce evlenip peş peşe öldüler! Bu mutluluk artık yok!
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturmada son durum
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        "Kendimi sınırsız hissediyorum"
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Yol kan gölüne döndü: 4 ölü, 5 yaralı!
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Bakan Şimşek tarih verdi
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        Parkta çocuk cinayeti! Katil 16 maktul 15 yaşında!
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        9 üniversiteye yeni rektör atandı
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        İlginç yılbaşı gelenekleri
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"
        "Umarım başıma daha kötü şeyler gelmez"