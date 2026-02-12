1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?

Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.