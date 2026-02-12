Batı Ege Gayrimenkul temettü ödemesi yapacak! BEGYO Batı Ege Gayrimenkul temettü dağıtım tarihi ve tutarı
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) hissedarlarına temettü dağıtacak. Yatırımcıların merakla beklediği ilk ödeme dönemi için geri sayım başladı. Şirket, Şubat ayında ilk taksit ödemesini hissedarların hesaplarına aktaracak. İkinci taksit ödemesi ise Nisan ayında gerçekleştirilecek. Peki, Batı Ege Gayrimenkul ne zaman ve ne kadar temettü ödeyecek? İşte, 2026 BEGYO temettü dağıtım tarihi ve tutarı…
BATI EGE GAYRİMENKUL KAR PAYI DAĞITIM TAKVİMİ
Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BEGYO) hissedarlarına yönelik kar payı dağıtım takvimi belli oldu.
Temettü ödemeleri, 2026 Şubat ve Nisan aylarında olmak üzere iki ayrı taksitte gerçekleştirilecek.
BATI EGE GAYRİMENKUL NE ZAMAN VE NE KADAR TEMETTÜ ÖDEYECEK?
Şirket, 16 Şubat 2026 tarihinde pay başına 0,0215 TL tutarındaki ilk taksit ödemesini hissedarların hesaplarına aktaracak.
İKİNCİ ÖDEME NİSAN AYINDA
Batı Ege GYO, yılın ikinci temettü ödemesi için ise Nisan ayını işaret etti.
Yapılan açıklamaya göre şirket, ikinci nakit kar payı dağıtımını 15 Nisan 2026 tarihinde yapacak.
Nisan ayındaki bu taksitte yatırımcılara pay başına 0,215 TL ödeme gerçekleştirilecek.
1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?
Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.
ŞİRKETLER NEDEN TEMETTÜ DAĞITIR?
Şirketin yıllık faaliyeti süresince elde ettiği net dönem kârından yasal karşılıklar çıkarıldıktan sonra kalan paradan dağıtılır. Bu dağıtım nakit para ile de olabilir hisse senedi karşılığında da. Ortak olunan şirket, bedelsiz sermaye artırımı yapmaya karar verirse pay senedi olarak temettü dağıtır.