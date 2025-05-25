Batıda toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre bugün yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Bazı illerde ise yerel kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor.
Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur, Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının da artmaya devam etmesi bekleniyor.
Yurdun batı kesimlerinde de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA