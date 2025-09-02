Habertürk
        Batista Mendy kiralık olarak Sevilla'da! - Trabzonspor Haberleri

        Batista Mendy kiralık olarak Sevilla'da!

        Trabzonspor, profesyonel futbolcusu Batista Mendy'nin, 2025-2026 futbol sezonu için Sevilla Kulübü'ne satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Giriş: 02.09.2025 - 00:24 Güncelleme: 02.09.2025 - 00:24
        Mendy kiralık olarak Sevilla'da!
        Trabzonspor Kulübü, Batista Mendy’nin Sevilla Kulübü’ne transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle duyurdu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Batista Mendy’nin, Sevilla Kulübü’ne transferi konusunda Sevilla Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Sevilla FC, Kulübümüze, kiralama bedeli olarak 250.000 Euro ödeme yapacaktır. Satın alma opsiyonunun kullanılması halinde Sevilla FC, Kulübümüze, 7.000.000 Euro tutarında kesin transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca Sevilla FC, Kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 250.000 Euro ile satın alma opsiyonunun kullanılması sonrası, futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 10'unu ödeyecektir." denildi.

