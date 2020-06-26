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Batman'da, bakımını yaptığı kovanlardaki arıların saldırısına uğrayan kişi hayatını kaybetti



Bulut Kutlu'nun haberine göre, Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyü Bozdoğan mezrasında ikamet eden 6 çocuk babası 50 yaşındaki Cemal Algan, kendisine ait arı kovanlarının yanına gitti. Burada arı kovanlarının bakımını yapan Algan, bir anda arıların saldırısına uğradı.

Algan, arıların yüzünü sokması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla Sason İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Algan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.