Taciz şahitliği ölümü oldu!

Saldırıda Hayrettin Kaya ve M.B. yere yığılırken, B.R. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Hayrettin Kaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve 4 çocuk babası Kaya´nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, gece saatlerinde Asri Mezarlığı´nda toprağa verildi.

"ALEYHİME NASIL ŞAHİTLİK YAPARSINIZ"

Hayrettin Kaya, tacizci aleyhine ifade verdiği için öldürüldü.

Belediyede çalışan B.R.´nin aynı kurumda çalıştığı bir kadını rahatsız ettiği, kadının polise şikayette bulunduğu ve Hayrettin Kaya ile M.B.´nin kadının lehine şahitlik yaptığı belirtilerek, bunu duyan B.R.´nin "Benim aleyhime nasıl şahitlik yaparsınız?" diyerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.