Batman'da düğün dönüşü trafik kazası: 6 yaralı

Sarıyer'de 1 milyon lira değerindeki sahte doları bozdurmak için bankaya gitti; suçüstü yakalandı

Sarıyer'de bankaya giden Zeliha A.(31) elindeki 20 bin 200 dolar (yaklaşık 923 bin lira) bozdurmak istedi. Paraların sahte olduğunun belirlenmesi üzerine şüpheli ihbar edildi. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından AVM'de yakalanan şüphelinin üzerinde 202 adet sahte 100 dolar ele geçirildi. Evinde yapılan aramada ise 25 adet sahte 100 dolarla 25 adet sahte 50 Euro bulundu. Toplam değeri yaklaşık 1 milyon 37 bin lira olan sahte paralara el konulurken, Zeliha A. sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)