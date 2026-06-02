Batman'da düğün dönüşü trafik kazası: 6 yaralı
Batman Gercüş'te düğünden dönen ailenin bulunduğu hafif ticari aracın takla atması sonucu 6 kişi yaralandı
Giriş: 02 Haziran 2026 - 04:31
Kaza, gece saatlerinde Gercüş ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Düğünden dönen ailenin içinde bulunduğu hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, kazada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
