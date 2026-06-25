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        Haberler Gündem 3. Sayfa Batman'da para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı | Son dakika haberleri

        Batman'da para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

        Batman'da Batıraman Çevre Yolu Stadyum Kavşağında para nakil aracı ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 18:26 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Para nakil aracı ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Batıraman Çevre Yolu Stadyum Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın Ekici yönetimindeki 21 LD 333 plakalı minibüs ile Ömer Börü idaresindeki 06 BIG 213 plakalı para nakil aracı henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüste bulunan yolcular ile araç sürücüleri ve kamyonette bulunan yolcu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 15 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili adli tahkikat, Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi Amirliği tarafından başlatıldı.

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