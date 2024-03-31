Batman Belediye başkan adayları kimlerdir? Batman Belediyesi hangi partide? Batman Belediye başkanı kimdir? Batman Belediyesi hangi partide? Batman Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Batman Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Batman Belediyesini hangi parti kazandı ve Batman Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Batman yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:13 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL