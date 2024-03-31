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        Haberler Gündem Batman Belediye başkan adayları kimlerdir? Batman Belediyesi hangi partide? Batman Belediye başkanı kimdir?

        Batman Belediye başkan adayları kimlerdir? Batman Belediyesi hangi partide? Batman Belediye başkanı kimdir?

        Batman Belediyesi hangi partide? Batman Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Batman Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Batman Belediyesini hangi parti kazandı ve Batman Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Batman yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 13:13 Güncelleme: 31.03.2024 - 13:13
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        Batman Belediye başkan adayları kimlerdir? Batman Belediyesi hangi partide? Batman Belediye başkanı kimdir?
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        Batman BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Batman Belediye Başkanlığını 120014 alınan oy ve %66.03 oy oranı ile Halkların Demokratik Partisi adayı Mehmet Demir kazanmıştır.

        Batman Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 3

        Halkların Demokratik Partisi 2

        Saadet Partisi 1

        Batman BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ADNAN ŞAHİN - BTP Batman Belediye Başkan Adayı BAYRAM KOCA - HKP Batman Belediye Başkan Adayı ABDÜLMELİK ÖZDEMİR - YTP Batman Belediye Başkan Adayı ADİL SEBATİ CEYLAN - AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı ABDULLAH POLAT - İYİ Parti Batman Belediye Başkan Adayı FERHAT KONUK - TKP Batman Belediye Başkan Adayı ŞÜKRÜ AYDIN - DSP Batman Belediye Başkan Adayı AHMET GÜNEŞ - DP Batman Belediye Başkan Adayı MUAZZEZ BAKTAŞ - BĞMSZ Batman Belediye Başkan Adayı YUSUF IŞIK - TKH Batman Belediye Başkan Adayı HASAN SÜNÜK - CHP Batman Belediye Başkan Adayı AHMET GÖKTEKİN - MP Batman Belediye Başkan Adayı CELAL DENİZ - HAKPAR Batman Belediye Başkan Adayı BÜŞRA ASLAN - VATAN Batman Belediye Başkan Adayı MUHYETTİN KARABULUT - MİLLİYOL Batman Belediye Başkan Adayı MEHMET ONAT - SP Batman Belediye Başkan Adayı GÜLÜSTAN SÖNÜK - DEM Parti Batman Belediye Başkan Adayı ERDİ IŞIK - DEVA Batman Belediye Başkan Adayı SERKAN RAMANLI - HÜDAPAR Batman Belediye Başkan Adayı FERHAT SEZGİN - ZP Batman Belediye Başkan Adayı TAHİR ZAMAN - YENİDEN REFAH Batman Belediye Başkan Adayı

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