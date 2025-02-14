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        Haberler Gündem Batman’da köprü altında cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        Köprü altında cansız beden bulundu

        Batman'da köprü altında cansız erkek bedeni bulundu. Cansız beden, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 19:05 Güncelleme: 14.02.2025 - 19:07
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        Köprü altında cansız beden bulundu
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        Olay, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi’nde meydana geldi.

        Köprü altında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede ölü olduğu tespit edilen kişinin Kenan Başak olduğu belirlendi. Başak’ın cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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